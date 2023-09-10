Звонарева сыграла в финале «мейджора» в 39 лет. Шарапова в 36 смотрела теннис с трибуны

Российско-немецкий дуэт не смог повторить успех 2020 года, но Вера все равно заслуживает лестных слов.

US Open. Парный разряд, женщины

Финал

Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия, 16) — Вера Звонарева (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия, 12) — 7:6 (11:9), 6:3

В мире тенниса отношение к парному разряду примерно такое же, как и к аперитиву перед основным блюдом: его часто недооценивают. А зря. Здесь столько же великих имен и историй, сколько и в одиночке. Из российских теннисистов старой плеяды Вера Звонарева — единственная, кто на самом высоком уровне продолжает показывать класс. Пока 36-летняя Мария Шарапова смотрит финалы US Open на трибуне, 39-летняя Вера в них играет. Но, к сожалению, в этот раз не выигрывает.

Опытный тандем

Средний возраст пары Звонарева — Зигемунд — 37 лет. Это почти в два раза больше возраста вчерашней победительницы US Open Коко Гауфф. Именно с ней Лаура играла первый круг одиночного разряда на этом турнире. Тот матч был непростым в эмоциональном плане. Помимо того что немка проиграла, публика ее постоянно освистывала, отдавая предпочтение соотечественнице. Ее это немного подкосило, поэтому на пресс-конференции теннисистка напомнила, что она уже ветеран (ее слова, не наши!), и да, играет она медленно, но делает это не ради денег, а ради удовольствия. Кстати, говоря о деньгах: девушки получат по 350 тысяч долларов за участие в финале.

В опытности пары Звонарева — Зигемунд сомневаться никто не будет, но что важнее — девушки суперсыгранные и понимающие друг друга. О Дабровски — Рутлифф такого сказать было нельзя. Если Дабровски примерно уровня Веры и Лауры в парном теннисе, то Рутлифф на протяжении всей карьеры считалась средней парницей. Она — единственная из четырех девушек, кто не играл ранее финал «Большого шлема».

Российско-немецкий тандем начал матч уверенно, но без явного преимущества и с долей ошибок. Было видно, что девушки согласованно взаимодействуют друг с другом, в отличие от соперниц, которые в моменте могли даже ранить друг друга ракетками. Несмотря на всю согласованность, партия более-менее получилась равной. Соответственно, так-брейк — логичный для нее исход. Сильнее здесь оказался канадско-новозеландский дуэт — не обошлось без двойных от Звонаревой. Наши девушки здесь были в статусе догоняющих: отыгрывались с 0:4 и упустили свой сетбол.

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф в трофеем. Фото AFP

Достойное поражение

Если за весь первый сет не было сделано ни одного брейка, то второй Дабровски — Рутлифф начали именно с него. У Звонаревой — Зигемунд почти ничего не получалось: хромала первая подача и прием, подводила скорость реакции. После медицинского тайм-аута немки казалось, что у их пары улучшилась игра, но не тут-то было... Двойная ошибка за двойной. Вера с Лаурой не сдавались, но соперницы выглядели посвежее и мощнее. Матч и титул достались Габриэле и Эрин.

«Поздравляю с победой. Вы заслужили этот трофей. Вы играли замечательно сегодня и всю неделю. Хочу поблагодарить свою напарницу. Три года назад мы здесь выиграли, сегодня — нет. Но финал — тоже неплохо», — сказала Звонарева в послематчевом интервью.

Это был 20-й совместный турнир ЗеЗе — Зигемунд и Звонаревой, — до этого вместе они завоевали пять титулов. Давайте искать позитив. Это было достойное поражение, как любили говорить во времена, когда наша сборная по футболу еще играла на международном уровне. Любой из критиков, кто скажет, что девушки не боролись, соврет. Да и любой из скептиков, определенно не играл в финале US Open в 35 и 39 лет. Вере и Лауре спасибо за турнир. Они уже вошли в историю.