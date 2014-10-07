Рублев, Донской и Кузнецов получат wild card на "Кубок Кремля"

Директор мужского турнира "Банк Москвы "Кубок Кремля" Амир Тарпищев во время состоявшейся во вторник в Москве пресс-конференции назвал имена основных претендентов на wild cards в основную сетку, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Что касается мужского турнира, тут все просто – мы все прекрасно знаем, кто играл в Кубке Дэвиса и какие сейчас у нас в России молодые кадры. Так что все просто – Андрей Рублев, Евгений Донской, Андрей Кузнецов, скорее всего, и получат специальные приглашения. Рассматривается еще вопрос с Кареном Хачановым, но приоритет все же у тех ребят, кто выступал в последнем матче Кубка Дэвиса с Португалией.