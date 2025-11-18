Алькарас и Фриц примут участие в Кубке Лэйвера в 2026 году

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой номер мирового рейтинга американец Тейлор Фриц примут участие в Кубке Лэйвера в 2026 году. Турнир пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября, сообщил официальный сайт соревнований.

На Кубке Лэйвера ежегодно соревнуются теннисные сборные Европы и мира. В каждой команде шесть игроков и один тренер. Результаты турнира не влияют на рейтинг ATP.

Испанец третий раз сыграет на этом турнире, американец — шестой. Алькарас выступит за команду Европы, а Фриц войдет в состав команды Мира.

В 2025 году Кубок Лэйвера прошел в США. Сборная мира победила европейцев (15:9). Наставником сборной мира был теннисист Андре Агасси.