Беккер предложил Шелтону нанять в качестве тренера Сампраса или Агасси

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывший лидер мирового рейтинга немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, кого стоит нанять Бену Шелтону в качестве тренера.

«Для меня он один из самых любимых игроков года. Мне нравится его личность, его харизма, мне нравится, как он играет в теннис. Но я думаю, что он мог бы играть тактически гораздо лучше. Его тренер — отец, который тоже был игроком мирового класса и обладает обширными знаниями в этом виде спорта. Бену Шелтону стоит подумать о супер тренере. Я думаю об [Андре] Агасси, о [Пите] Сампрасе.

Этот игрок меня просто восхищает своей игрой. Понимаю, как он играет в теннис, с его подачей и ударами с лета, с агрессией. Нам нужны харизматичные, позитивные личности, на которых будут ходить мальчишки и девчонки со всего мира, чтобы поболеть за них, включать канал, чтобы посмотреть на них. Вот почему я большой поклонник Бена Шелтона», — цитирует Беккера The Tennis Gazette.

57-летний Беккер является олимпийским чемпионом 1992 года в парном разряде, двукратным обладателем Кубка Дэвиса, шестикратным победителем турниров «Большого шлема», трехкратным — Уимблдона. За свою карьеру он завоевал 49 титулов в одиночном разряде, завершив ее в 1999 году.