Бублик выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Казахстанский теннисист Александр Бублик будет участвовать в международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры». 28-летний спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, представит команду «львов», капитаном которой выступит серб Янко Типсаревич. Соревнования состоятся 29—30 ноября в Санкт-Петербурге. В них также будут участвовать россиянин Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.

Skorz. Ну конечно не Итоговый , но выступление Бублика добавит перца в турнир !) 12.11.2025