Бублик выступит на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

12 ноября, 15:23
Казахстанский теннисист Александр Бублик будет участвовать в международном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры».
28-летний спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, представит команду «львов», капитаном которой выступит серб Янко Типсаревич.
Соревнования состоятся 29—30 ноября в Санкт-Петербурге. В них также будут участвовать россиянин Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Юлия Путинцева.
Skorz.
Ну конечно не Итоговый , но выступление Бублика добавит перца в турнир !)
12.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Участие в этом турнире - ещё одно доказательство того, что Саша Бублик по своему менталитету- русский. А "российский" Данилко Медведефф в эти дни будет жопу чесать на пляжах Манаки.
12.11.2025