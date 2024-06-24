Петрова: «Дмитриева сыграла большую роль в развитии российского тенниса»

Бывшая теннисистка Надежда Петрова считает Анну Дмитриеву уникальным человеком.

«Она передавала свой опыт и знания следующим поколениям, — цитирует Петрову ТАСС. — Она была очень легка в общении, к ней можно было обратиться за советом, и она знала каждого теннисиста, могла разобрать игру любого на сильные и слабые стороны. Конечно, она сыграла большую роль в развитии нашего тенниса».

18-кратная чемпионка СССР умерла в ночь на 24 июня в возрасте 83 лет. Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни