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Сегодня, 18:22

Бывшая теннисистка Петрова заявила о притеснениях россиян на международных турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
Надежда Петрова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что российских теннисистов притесняют на международных турнирах.

«Я знаю, что на турнирах более низких категорий есть неприятные ситуации. На каких-то турнирах россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей. Это неприятно. Начинающим пройти через это очень сложно», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Бывшая теннисистка отметила, что на турнирах высокого уровня к россиянам относятся лучше и ограничения касаются только отсутствия рукопожатий и высказываний на пресс-конференциях.

9 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

Ранее в WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинских теннисисток не пожимать руки соперницам из России и Белоруссии и будут перед матчами объявлять о том, что рукопожатия не будет.

Ольга Харлан и&nbsp;Анна Смирнова. Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании
Источник: Газета.Ru
Теннис
Надежда Петрова
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