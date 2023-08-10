Бывшая теннисистка Петрова заявила о притеснениях россиян на международных турнирах

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, что российских теннисистов притесняют на международных турнирах.

«Я знаю, что на турнирах более низких категорий есть неприятные ситуации. На каких-то турнирах россиянам не оплачивают проживание, не дают официальную машину — да, доходит даже до таких мелочей. Это неприятно. Начинающим пройти через это очень сложно», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Бывшая теннисистка отметила, что на турнирах высокого уровня к россиянам относятся лучше и ограничения касаются только отсутствия рукопожатий и высказываний на пресс-конференциях.

9 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны в турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

Ранее в WTA заявили, что с уважением относятся к решению украинских теннисисток не пожимать руки соперницам из России и Белоруссии и будут перед матчами объявлять о том, что рукопожатия не будет.