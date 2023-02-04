CAS сократил срок дисквалификации отстраненной из-за допинга теннисистки Лепченко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации американской теннисистки Варвары Лепченко.

36-летней спортсменке сократили срок с четырех лет до 21 месяца в рамках мирового соглашения с Международной федерацией тенниса (ITF). Соглашение было достигнуто после подачи Лепченко апелляции в CAS.

Доказательство невиновности спортсменки было основано на более позднем обнаружении в ее дорожной сумке флакона с капсулами, которые, как было установлено, содержали запрещенное вещество, не указанное на этикетке флакона.

Сообщается, что мировое соглашение было подписано сторонами в октябре. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) также подписало его.

Лепченко сдала положительный тест на запрещенный препарат модафинил на турнире WTA в Будапеште в июле 2021 года.