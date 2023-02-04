0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Новости
Результаты
ATP
WTA
«Большой шлем»
Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Допинг

Сегодня, 00:01

CAS сократил срок дисквалификации отстраненной из-за допинга теннисистки Лепченко

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации американской теннисистки Варвары Лепченко.

36-летней спортсменке сократили срок с четырех лет до 21 месяца в рамках мирового соглашения с Международной федерацией тенниса (ITF). Соглашение было достигнуто после подачи Лепченко апелляции в CAS.

Доказательство невиновности спортсменки было основано на более позднем обнаружении в ее дорожной сумке флакона с капсулами, которые, как было установлено, содержали запрещенное вещество, не указанное на этикетке флакона.

Сообщается, что мировое соглашение было подписано сторонами в октябре. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) также подписало его.

Лепченко сдала положительный тест на запрещенный препарат модафинил на турнире WTA в Будапеште в июле 2021 года.

Варвара Лепченко. Бывшая теннисистка из топ-20 получила жесткое наказание за допинг. В США не поверили оправданиям Лепченко

Теннис
Варвара Лепченко
1
0
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федерация тенниса Украины призвала отстранить спортсменов из России и Белоруссии