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Сегодня, 14:45

Чесноков: «Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры»

Сергей Ярошенко
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о том, чего можно ожидать от трех сильнейших российских теннисистов в 2025 году.

«Хачанов, Рублев и Медведев находятся в расцвете карьеры. Они молодые, и хотелось бы, чтобы Медведев выиграл титул, который он так и не завоевал в прошлом году. Также хочется, чтобы в этом году они показали выдающиеся результаты и кто-нибудь из них смог зацепиться за турниры «Большого шлема», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

28-летний Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В 2024 году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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