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Сегодня, 18:30

Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Медведев и Синнер сыграют в турнире в Саудовской Аравии
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер сыграют в выставочном турнире «Шлем шести королей» в среду, 16 октября. Встреча пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 19.30 по московскому времени.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Синнер в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (стриминговый сервис доступен по подписке) и в сообществе «Больше! Теннис» соцсети «ВКонтакте».

В выставочном турнире в Саудовской Аравии примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Джокович и Надаль стартуют с полуфинала, четыре других участника — на стадию раньше.

Призовой фонд станет самым крупным в истории теннисных турниров: чемпион заработает за 2 два или 3 матча 6 миллионов долларов.

Даниил Медведев
Янник Синнер

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