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Сегодня, 14:53

Дегтярев рассказал, что вклад Тарпищева в подготовку новых поколений теннисистов неоценим

Камила Абдурахманова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России сроком на четыре года.

«От имени Министерства спорта России поздравляю Шамиля Анвяровича Тарпищева с единогласным переизбранием на новый четырехлетний срок в качестве президента Федерации тенниса России. Шамиль Тарпищев — выдающаяся личность в мире спорта, долгие годы он демонстрирует преданность теннису и активно способствует его развитию в нашей стране и мире. Его достижения как спортсмена и тренера, а также значительный вклад в подготовку новых поколений теннисистов неоценимы. Уверен, что в предстоящие годы под его руководством теннис в России продолжит процветать, а наши спортсмены будут добиваться новых высот на международной арене. Желаю Шамилю Анвяровичу успехов, здоровья и вдохновения на дальнейшую работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

76-летний Тарпищев был единственным кандидатом на выборах. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Является заслуженным тренером СССР и РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. С 1994 года является членом Международного олимпийского комитета.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Шамиль Тарпищев
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