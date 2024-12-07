Дегтярев рассказал, что вклад Тарпищева в подготовку новых поколений теннисистов неоценим

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России сроком на четыре года.

«От имени Министерства спорта России поздравляю Шамиля Анвяровича Тарпищева с единогласным переизбранием на новый четырехлетний срок в качестве президента Федерации тенниса России. Шамиль Тарпищев — выдающаяся личность в мире спорта, долгие годы он демонстрирует преданность теннису и активно способствует его развитию в нашей стране и мире. Его достижения как спортсмена и тренера, а также значительный вклад в подготовку новых поколений теннисистов неоценимы. Уверен, что в предстоящие годы под его руководством теннис в России продолжит процветать, а наши спортсмены будут добиваться новых высот на международной арене. Желаю Шамилю Анвяровичу успехов, здоровья и вдохновения на дальнейшую работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

76-летний Тарпищев был единственным кандидатом на выборах. Он занимает пост президента Федерации тенниса России с 1999 года. Является заслуженным тренером СССР и РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. С 1994 года является членом Международного олимпийского комитета.