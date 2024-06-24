Казанский — о Дмитриевой: «Ее голос объединял нас у экранов и помогал сопереживать»

Комментатор, колумнист «СЭ» Денис Казанский поделился воспоминаниями о советской теннисистке и журналистке Анне Дмитриевой.

18-кратная чемпионка СССР умерла в ночь на 24 июня в возрасте 83 лет. Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

«Белая кость», высшая степень воспитания, благородства и образования. Главный человек большой семьи. Своей и нашей. Нам всем повезло с ее выбором профессии. Потому что остался голос Анны Владимировны во многих эфирах, теннисных и спортивных. Чтобы мы всегда светло улыбались ее удивительному спокойному тембру, который объединял нас у экранов, помогал сопереживать и всегда узнавать что-то новое. Про мир. И про себя. Спасибо, Анна Владимировна. Вы делали наш мир лучше», — написал Казанский в своем Telegram-канале.

Дмитриева 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. В 1964 году она входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. После завершения карьеры в теннисе Дмитриева работала спортивным комментатором и становилась лауреатом премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор».