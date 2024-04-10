Мизулина — о «команде иноагентов»: «Не стала бы строго судить ребят»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» высказалась о ситуации с российскими теннисистами.

«Я бы не стала судить строго ребят. Они отдали свою жизнь на эти достижения, трудились, работали. Это их выбор, а дальше посмотрим. Не факт, что они поедут (на Олимпиаду-2024) и не выйдут с российским флагом в итоге», — сказала Мизулина «СЭ».

5 апреля глава ОКР Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры, «командой иноагентов».

Позже министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.