Экс-футболист сборной Уругвая Форлан уступил в дебютном теннисном матче

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан и аргентинец Федерико Кориа уступили боливийцам Борису Ариасу и Федерико Себальосу в матче первого круга парного турнира в Монтевидео категории «Челленджер».

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 1:6, 2:6. Для 45-летнего Форлана это первый матч в профессиональном теннисе.

Форлан завершил карьеру в футболе в 2019 году. Он также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Интернасьонал», «Пеньяроль», «Китчи» и другие команды. Уругваец является чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и победителем Лиги Европы в составе «Атлетико». Вместе со сборной Уругвая Форлан выиграл Кубок Америки в 2011 году и занял четвертое место на чемпионате мира-2010.