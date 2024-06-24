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Кафельников назвал трагедией смерть Дмитриевой: «Добрый человек и профессионал своего дела»

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Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой. Ей было 83 года.

«Это большая утрата для всего российского спорта. Это очень трагично. Это был очень добрый человек и профессионал своего дела, и добавить тут нечего», — сказал Кафельников «СЭ».

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева с 1975 года начала работать спортивным комментатором.

Денис Сафронов

Анна Дмитриева
Евгений Кафельников
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