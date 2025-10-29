Индийского теннисиста Сингха дисквалифицировали на два года за наркотики

Индийский теннисист Далвиндер Сингх дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговой программы, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В допинг-пробе 29-летнего спортсмена, взятой в марте 2025 года на турнире Международной теннисной федерации в Чандигархе, был обнаружен морфин. Сингх объяснил, что источником запрещенного вещества было обезболивающее, которое он принял в день положительного теста. По словам Сингха, препарат ему прописали год назад после операции на запястье, однако он не смог представить никаких доказательств.

Срок дисквалификации теннисиста закончится 21 октября 2027 года. Наивысшая позиция Сингха в рейтинге ATP — 791-е место в апреле 2017-го.