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Сегодня, 17:13

Ирина Роднина назвала теннис любимым видом спорта россиян

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» назвала любимый вид спорта россиян.

«Мне кажется, теннис уже давно стал для нас любимым видом спорта и результативным, самое главное. У нас и олимпийские чемпионы, и призеры олимпийских игр в теннисе, и Кубок Дэвиса, и победители турниров Большого шлема — это говорит о ярких личностях в нашей стране. Самый любимый теннисист? Я это терпеть не могу — выбирать любимчиков. Мне настолько все интересны, все нравятся, что кому-то отдавать предпочтение, я не хочу», — сказала Роднина «СЭ».

В 2022 году Даниил Медведев стал первой ракеткой мира и побил рекорд Марата Сафина по количеству недель на первой строчке ATP среди россиян.

Ирина Роднина
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