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Сегодня, 13:40

Кафельников назвал Надаля вторым теннисистом в истории после Джоковича

Константин Белов
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» и олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля.

Последним турниром 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса.

«Рано или поздно это должно было случиться. Ничего вечного не бывает. Блестящее завершение фантастической карьеры. Один из величайший теннисистов в истории. Второй после Джоковича», — сказал Кафельников «СЭ».

Надаль является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Испанец — рекордсмен по количеству побед на «Ролан Гаррос» (14 титулов) в мужском одиночном разряде.

Теннис
Евгений Кафельников
Рафаэль Надаль

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