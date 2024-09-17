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Теннис

Сегодня, 10:55

Кафельников: «Российский теннис деградирует, потому что нет командных турниров»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о снижении уровня у российских спортсменов.

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение. Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.
В других видах спорта вообще идет полное снижение вниз! И причины те же самые — в настоящий момент у России нет возможности соревноваться с лучшими сборными и командами», — сказал Sport24.

Напомним, в 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство ФТР в организации. Сборная России по теннису не участвует в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

Источник: Sport24
Теннис
Евгений Кафельников

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