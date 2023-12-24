Команда Медведева, Рублева и Мирры Андреевой выиграла Мировую лигу

Команда «Иглз», за которую выступали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, стала победителем выставочного турнира Мировая теннисная лига.

В финале «Иглз» обыграли «Кайтс» — 28:26.

В первом матче Медведев и Андреева в паре уступили Стефаносу Циципасу и Пауле Бадосе (Греция/Испания) — 6:7 (5:7).

Во втором матче Андреева в паре с американкой Софией Кенин обыграли белоруску Арину Соболенко и Бадосу (7:5). Они вырвали победу, уступая по ходу матча со счетом 2:5.

Далее Медведев и Рублев в паре одолели Ллойда Харриса и Григора Димитрова (ЮАР/Болгария) — 6:3.

В завершающих встречах Кенин одержала победу над Соболенко (6:4), а Рублев уступил Димитрову (3:6).

Абу-Даби, ОАЭ

Выставочный командный турнир World Tennis League

«Иглз» — «Кайтс» — 28:26

1. Даниил Медведев/Мирра Андреева («Иглз») — Стефанос Циципас/Паула Бадоса («Кайтс») — 6:7 (5:7)

2. Мирра Андреева/София Кенин («Иглз») — Арина Соболенко/Паула Бадоса («Кайтс») — 7:5

3. Даниил Медведев/Андрей Рублев («Иглз») — Ллойд Харрис/Григор Димитров («Кайтс») — 6:3

4. София Кенин («Иглз») — Арина Соболенко («Кайтс») — 6:4

5. Андрей Рублев («Иглз») — Григор Димитров («Кайтс») — 3:6