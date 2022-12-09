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Сегодня, 17:47

Медведев победил Вавринку и вышел в финал турнира в Саудовской Аравии

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии.

В полуфинале россиянин победил швейцарца Стэна Вавринку в двух сетах — 6:4, 6:4.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Кэмерон Норри — Тэйлор Фритц.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов.

Теннис

Diriyah Tennis Cup

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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