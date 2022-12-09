Медведев победил Вавринку и вышел в финал турнира в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии. В полуфинале россиянин победил швейцарца Стэна Вавринку в двух сетах — 6:4, 6:4. В финале Медведев сыграет с победителем матча Кэмерон Норри — Тэйлор Фритц. Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 000 000 долларов призовых, финалист — 500 000 долларов. Теннис Diriyah Tennis Cup 1/2 финала Даниил Медведев (Россия, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:4