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Сегодня, 20:11

Медведев проиграл Синнеру первый сет со счетом 0:6 в турнире «Шлем шести королей»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале выставочного турнира «Шлем шести королей» встречается с итальянцем Янником.

28-летний россиянин проиграл первый сет, который длился 27 минут, со счетом 0:6. У Медведева 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году французу Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

Победитель матча Медведев — Синнер в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Даниил Медведев
Янник Синнер

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