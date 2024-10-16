Медведев проиграл Синнеру первый сет со счетом 0:6 в турнире «Шлем шести королей»

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале выставочного турнира «Шлем шести королей» встречается с итальянцем Янником.

28-летний россиянин проиграл первый сет, который длился 27 минут, со счетом 0:6. У Медведева 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году французу Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

Победитель матча Медведев — Синнер в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем.