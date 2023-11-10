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Сегодня, 21:59

Медведев стал совладельцем киберспортивной команды

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Дарья Исаева , «СЭ»
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Российский теннисист Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80.

В своем заявлении, опубликованном в соцсетях, руководство M80 отметило, что присоединение спортсмена к коллективу усиливает его концепцию.

«Рад присоединиться к M80 в качестве совладельца! Я уже давно фанат киберспорта и много играю. Особенно в Rainbow Six Siege. Присоединиться к команде владельцев M80 — это здорово. Я люблю этот коллектив, я также отдельно слежу за многими игроками, и мне очень нравится видение Марко [Мереу — основатель команды. — Прим. «СЭ»]. Это еще не все!», — отметил теннисист.

Команда M80 была создана в декабре 2022 года и базируется в США. Она имеет составы по Counter-Strike 2, Valorant, Rocket League и Rainbow Six Siege.

Теннис
Даниил Медведев
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