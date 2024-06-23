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Теннис

Сегодня, 00:39

Месси рассказал о своей неудачной попытке научиться играть в теннис

Алина Савинова
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси считает теннис более сложной игрой, чем падел.

«Правда в том, что теннис сложнее, чем падел-теннис. Чтобы сыграть, нужно хорошо уметь это делать. Нужна техника. Я пытался. Много лет назад мы с Антонеллой [супруга Месси] сходили на пару занятий, а потом прекратили. Мне нравится теннис, но я не знаю, как в него играть», — приводит TennisUpToDate.

Месси с лета 2023 года выступает за «Интер Майами». Ранее он играл за «ПСЖ» и «Барселону». 36-летний аргентинец является десятикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. За свою карьеру Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Источник: https://tennisuptodate.com/tennis-news/lionel-messi-finds-tennis-tougher-than-paddle-tennis
Лионель Месси
Теннис
Футбол
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