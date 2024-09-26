Международный теннисный турнир в Санкт-Петербурге кардинально поменяет формат

Генеральный директор компании «Формула Теннис-Хоккей» Наталия Камельзон в интервью «СЭ» рассказала, что организуемый «Формулой ТХ» международный выставочный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, в котором с 29 ноября по 1 декабря 2024 года примут участие известные игроки из России, кардинально поменяет формат.

— У нас не официальный, а выставочный турнир. Поэтому мы вольны менять формулу его проведения. Могу сказать, что соревнования останутся командными. Две команды сохранят названия «Львы» и «Сфинксы». Но формат, количество, организация матчей, формат счета будут кардинально изменены.

— На Кубке Лэйвера повышалась с каждым днем значимость побед. У вас будет что-то подобное?

— Да, мы хотим повысить стоимость каждого очка и каждого гейма, а также поднять накал командной борьбы. Так что по мере развития событий ставки будут повышаться, при этом каждый день будет важен именно в плане выигранных геймов. Планируем много разных новшеств, о которых объявим ближе к старту турнира. По части элементов уже играются турниры, но мы вносим свои моменты, чтобы игра стала более эмоциональной и живой, чтобы это не был классический теннис.