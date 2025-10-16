Международный турнир по паделу «Москва 2025» соберет спортсменов из шести стран

С 21 по 26 октября в Москве пройдет Международный турнир по паделу «Москва-2025» с участием ведущих игроков из Европы, Латинской Америки и Африки.

Главной ареной соревнований станет УСЗ «Дружба», где пройдут все главные матчи, включая все полуфиналы, матчи за третье место и финалы. Отборочный турнир и остальные матчи основной сетки состоятся с 21 по 24 октября во Дворце тенниса «Лужники».

Мужской и женский турниры пройдут по олимпийской системе (на выбывание) со стадии 1/8 финала. Им предшествует квалификация, также со стадии 1/8 финала. Всего в «Москве-2025» выступят 120 спортсменов (по 60 мужчин и женщин), представляющих шесть стран: Россию, Аргентину, Испанию, Италию, Египет и Грузию.

Среди именитых участников — двукратный чемпион мира в составе сборной Аргентины Тито Аллеманди, главная звезда российского падела Ксения Шарифова, многолетний участник элитной серии туров испанец Гонсало Рубио, входящий в топ-30 мирового рейтинга FIP, молодая звезда европейского падела из Испании Марта Баррера, входящая в топ мирового рейтинга.

Прямые приглашения в основную сетку по wild card также получили победители Кубка России-2025: Артем Матус и Павел Карпушкин у мужчин, и Вилена Петрова и Влада Кутузова у женщин.

«Москва снова становится центром мирового падела, собирая в российской столице ведущих игроков планеты, — отметил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. — В этот раз география участников турнира стала еще шире и охватывает уже три континента! Это в явном виде отражает тенденцию роста популярности нашего вида спорта. За год падел совершил качественный рывок в России: выросли уровень игроков, интерес аудитории и число площадок. Уверены, что турнир «Москва-2025» станет знаковым событием в спортивной жизни столицы и поможет укрепить позиции нашей страны на международной арене падела».