Мировая лига по теннису: расписание и формат соревнований World Tennis League 2023

Сегодня, 12:00
Мировая лига по теннису проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 24 декабря. В турнире будут соревноваться лучшие теннисисты, которых разделят на четыре команды, в общей сложности, 16 игроков (по 8 мужчин и женщин).
В каждой группе сыграют по два теннисиста и две теннисистки. В предварительном этапе команды сыграют в формате «каждый с каждым»: мужская одиночка, женская одиночка и микст. Каждая игра продлится до двух побед в партиях и с тай-брейком до 10 очков при счете 1:1. При этом в турнире будут считаться не победы, а выигранные геймы. Супертайбрейк засчитывается как один гейм. Две лучшие команды встретятся 24 декабря в финале.
17.00. «Соколы» — «Орлы».
Григор Димитров / Арина Соболенко — Бьянка Андрееску / Андреас Сеппи
Паула Бадоса — Каролин Гарсия
Новак Джокович — Ник Кирьос
17.00. «Ястребы» — «Коршуны».
Александр Зверев / Елена Рыбакина — Феликс Оже Альяссим / Эжени Бушар
Анетт Контавейт (будет заменена) — Ига Швентек
Доминик Тим — Хольгер Руне
13.00. «Орлы» — «Ястребы».
Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна — Доминик Тим / Анетт Контавейт (будет заменена)
Каролин Гарсия — Елена Рыбакина
Ник Кирьос — Александр Зверев
17.00. «Соколы» — «Коршуны».
Григор Димитров / Паула Бадоса — Хольгер Руне / Эжени Бушар
Арина Соболенко — Ига Швентек
Новак Джокович — Феликс Оже Альяссим
17.00. Финал.