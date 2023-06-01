Мирра Андреева заявила, что хотела бы сыграть с Рублевым в миксте

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с кем хотела бы сыграть в миксте.

«Я бы хотела сыграть со всеми, потому что все такие классные. Думаю, мне было бы комфортнее играть, например, с Рублевым, потому что он приветливый, я — тоже, и я думаю, что получился бы хороший микст. Если он однажды предложит, я не откажусь. Да, да и еще раз да», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

Ранее 16-летняя Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. В третьем раунде она встретится с Коко Гауфф (США).