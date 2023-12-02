Мыскина ответила, стоит ли спортсменам выступать в нейтральном статусе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина высказалась о возможном выступлении российских спортсменов на международных турнирах в нейтральном статусе.

«Спортсмены должны заниматься своим видом спорта. Они живут этим, это их работа и то, чему они отдают себя с детства. Для любого действующего спортсмена тяжело пропускать любые соревнования. Понятно, что когда человек закончил, то может рассуждать, смотреть с разных позиций, находясь со своим опытом и имея в своем активе участие во многих Олимпиадах. Но для действующего спортсмена важно выступать. Я буду рада за спортсменов, которые хотят и будут выступать в международных соревнованиях», — приводит слова Мыскиной РИА Новости.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство ФТР и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.