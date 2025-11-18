На чемпионате России по паделу установлен рекорд по числу участников

С 13 по 16 ноября в Москве прошел FONBET Чемпионат России по паделу. Турнир собрал рекордное количество игроков: в нем приняли участие 160 спортсменов из 19 регионов страны. 44 мужские и 36 женских пар представляли Москву, Санкт-Петербург, Волгоградскую, Кемеровскую, Московскую, Мурманскую, Нижегородскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую и Ярославскую области, Крым, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края. Каждый регион имел возможность заявить в основную сетку турнира по одной мужской и женской паре без учета текущего рейтинга ФПР.

Призовой фонд турнира составил два миллиона рублей, а победители чемпионата России получили по 2000 рейтинговых очков ФПР — максимальное количество баллов в системе российских рейтинговых соревнований. Четыре лучшие пары у мужчин и женщин также стали кандидатами в сборную России.

Соревнования в мужском и женском турнирах состояли из квалификации и основной сетки, которая стартовала со стадии 1/16 финала.

Женский турнир: исторический золотой дубль Санкт-Петербурга

Женский турнир еще до начала обещал множество интриг и непредсказуемую борьбу на всех стадиях турнира. Действующие чемпионки России — Ника Служителева и Ангелина Неизвестная — приняли решение защищать титул порознь. Ника заявилась на турнир в паре с Полиной Юмашевой, а Ангелина — с Аленой Васильевой. Помимо них, главными претендентами на победу в чемпионате России считались Вилена Петрова и Влада Кутузова. Пара из Санкт-Петербурга является абсолютным лидером сезона, на их счету победы на трех этапах Российского падел тура, а также золото Кубка России-2025.

Жребий свел действующих чемпионок уже в 1/4 финала. Матч Служителева/Юмашева — Васильева/Неизвестная прошел на центральном корте, но упорной борьбы не вышло. Алена и Ангелина уверенно взяли первый сет и не выпустили нити игры во втором — 6:1, 6:3.

В итоге в главном матче женского турнира Васильева и Неизвестная встретились с Петровой и Кутузовой. В первом сете шла равная борьба, которая закончилась на тай-брейке. Более прочными оказались нервы у пары из Санкт-Петербурга. А во втором сете разнервничались уже Васильева/Неизвестная. В итоге — 7:6, 6:2. Вилена с Владой сотворили историю, сделав первый в истории российского падела золотой дубль: выиграли и чемпионат, и Кубок страны.

В утешительном финале Грета Мокроусова и Дарья Кучерявая оказались сильнее Екатерины Никитиной и Ксении Кирилловой — 7:6, 6:4.

Мужской турнир: громкие сенсации и новые чемпионы

В мужской сетке громкая сенсация случилась уже на стадии 1/8 финала. Первая ракетка России и действующий чемпион страны Александр Халанский в паре Игорем Броуном уступил Алексею Головачеву и Даниэлю Литвинову в двух сетах — 3:6, 4:6. Другой действующий чемпион Денис Меркулов, вместе с Эриком Томайдисом образовавший первую сеяную пару турнира, споткнулся в полуфинале, проиграв Дмитрию Мягкову и Петру Мальцеву — 2:6, 1:6. В итоге Томайдис/Меркулов взяли бронзу чемпионата России, обыграв в матче за 3-е место как раз творцов главной сенсации турнира — Головачева/Литвинова со счетом 7:5, 6:3.

Дуэт Мягков/Мальцев, хоть и был в числе фаворитов турнира, все же не считался главным претендентом на победу хотя бы потому, что в преддверии чемпионата тренировались вместе лишь неделю. В финале их ждали обладатели Кубка России Артем Матус и Павел Карпушкин, которые дорогу к решающему матчу прошли ровно и уверенно. Финальная игра чемпионата стартовала с 4:0 в пользу Мягкова/Мальцева, которые добытое преимущество конвертировали в победу в первом сете.

Второй сет мужского финала стал настоящим украшением всего турнира. Длинные розыгрыши, невероятные спасения и самоотверженная игра соперников у стекла и у сетки — все это заставляло переполненный зал «дышать» событиями на корте. Игра дошла до тай-брейка, в котором все решил видеоповтор. Судья на VAR в спорной ситуации принял сторону Мягкова/Мальцева, которые в итоге и праздновали чемпионство — 6:2, 7:6.