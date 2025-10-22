Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Результаты
ATP
WTA
«Большой шлем»
Australian Open
«Ролан Гаррос»
Уимблдон
US Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Олимпиада
Рейтинги
Главная
Теннис

22 октября, 15:00

На Moscow Squash Open-2025 приедут участники из Египта, Филиппин и Малайзии

Международный турнир по сквошу Moscow Squash Open-2025 пройдет в Москве 24-26 октября 2025 года. Более 400 участников будут соревноваться на четырех ведущих площадках столицы, главной из которых станет сквош-клуб «Москва» — там состоятся финалы и торжественная церемония закрытия.

Moscow Squash Open проводится при поддержке Федерации сквоша Москвы ежегодно с 2018 года. В 2024 году турнир собрал 350 спортсменов со всей страны, а в этом году он станет еще масштабнее — организаторы ожидают свыше 400 участников из России, Белоруссии, стран СНГ, Филиппин, Малайзии и Египта в категориях любителей, профессионалов, юниоров и мастеров, блогеров, инфлюенсеров и сотни зрителей.

— Moscow Squash Open для нас не просто соревнование, а ежегодный праздник спорта. За восемь лет он вырос из локального турнира в международное событие, которое объединяет игроков со всего мира, — отмечает вице-президент Федерации сквоша Москвы Иван Бородин. — Moscow Squash Open стал отличным примером того, как российское сквош-сообщество развивается и открывается миру. Мы видим высокий уровень организации и стремление игроков к росту.

Telegram Дзен Max
Читайте также
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя