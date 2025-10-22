На Moscow Squash Open-2025 приедут участники из Египта, Филиппин и Малайзии

Международный турнир по сквошу Moscow Squash Open-2025 пройдет в Москве 24-26 октября 2025 года. Более 400 участников будут соревноваться на четырех ведущих площадках столицы, главной из которых станет сквош-клуб «Москва» — там состоятся финалы и торжественная церемония закрытия.

Moscow Squash Open проводится при поддержке Федерации сквоша Москвы ежегодно с 2018 года. В 2024 году турнир собрал 350 спортсменов со всей страны, а в этом году он станет еще масштабнее — организаторы ожидают свыше 400 участников из России, Белоруссии, стран СНГ, Филиппин, Малайзии и Египта в категориях любителей, профессионалов, юниоров и мастеров, блогеров, инфлюенсеров и сотни зрителей.

— Moscow Squash Open для нас не просто соревнование, а ежегодный праздник спорта. За восемь лет он вырос из локального турнира в международное событие, которое объединяет игроков со всего мира, — отмечает вице-президент Федерации сквоша Москвы Иван Бородин. — Moscow Squash Open стал отличным примером того, как российское сквош-сообщество развивается и открывается миру. Мы видим высокий уровень организации и стремление игроков к росту.