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Сегодня, 17:59

На турнир в Москву приехали две звезды аргентинского падела

Алина Савинова
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В Москве с 24 по 27 апреля на кортах клуба «Академия Будущего Нагатинская» пройдет III-й турнир Российского падел тура (РПТ), сообщает пресс-служба Федерации падела России.

В соревновании примут участие спортсмены из России, Казахстана, а также две звезды из Аргентины: 51-й номер мирового рейтинга FIP Хуан Круc Беллуати и Игнасио Пьотто (67-е место в рейтинге FIP).

Партнером Беллуати станет Никита Хрычев, Пьотто сыграет в паре с Артемом Пудовкиным.

Среди представителей Казахстана за трофей поборется первая ракетка страны Евгений Данилов, уже выигравший первый этап РПТ в этом году.

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