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Сегодня, 16:59

Надаль может завершить карьеру после «Ролан Гаррос»

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Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что может завершить карьеру после «Ролан Гаррос».

«Я прошел длительный процесс реабилитации. Сейчас чувствую себя лучше, чем месяц назад, поэтому не хочу полностью закрывать дверь. Дайте мне немного времени. Возможно через месяц я скажу — заканчиваю. Есть большая вероятность, что этот «Ролан Гаррос» будет для меня последним, но я не могу сказать, что уверен в этом на 100%», — приводит слова Надаля France Press.

«Ролан Гаррос» начнется 26 мая. Надаль в первом круге встретится с немцем Александром Зверевым. 37-летний испанец 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
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