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Сегодня, 12:33

Надаль объявил о завершении карьеры после Кубка Дэвиса в ноябре

Владислав Маслов
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион в теннисе Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года.

Последним турниром 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса.

«Всем привет, я хочу сообщить, что ухожу из профессионального тенниса. Такова реальность. У меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я еще смогу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец. Мне кажется, сейчас наилучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной», — написал Надаль на своей странице в соцсетях.

Надаль является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Испанец — рекордсмен по количеству побед на «Ролан Гаррос» (14 титулов) в мужском одиночном разряде.

Теннис
Рафаэль Надаль

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