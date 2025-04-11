Obladaet станет экспертом на BB Tennis: рэпер прокомментирует полуфинал и финал ATP Monte-Carlo

Известный рэпер и большой поклонник тенниса Obladaet (Назар Вотяков) присоединится к команде BB Tennis в качестве гостевого комментатора на решающих матчах «мастерса» в Монте-Карло. Назар поделится своими впечатлениями от игры и взглядом на полуфиналы и финал престижного грунтового турнира.

Obladaet не просто зритель: он с детства увлекается теннисом и серьезно занимался этим спортом. Назар рассказывал, что после переезда в Санкт-Петербург перешел из тенниса в сквош, но в итоге выбрал музыку. Однако любовь к теннису осталась: он следит за турнирами и даже успел прокомментировать матч Зверева и Синнера на US Open.

Obladaet на BBTennis.

«Теннис — это постоянный диалог с соперником, где каждая подача и прием — как живая импровизация. Нужно чувствовать ритм игры, мгновенно принимать решения и всегда быть готовым к неожиданностям. Монте-Карло — особенный турнир с неповторимой атмосферой: море, горы, страсть трибун и высочайший уровень борьбы. Я рад принять приглашение BB Tennis и с удовольствием поделюсь своими эмоциями, переживаниями и взглядом на игру со зрителями. Для меня это возможность не просто прокомментировать матчи, а передать ту энергию, которая делает теннис таким захватывающим!» — заявил Obladaet.

Трансляции с комментариями Obladaet пройдут в BB Tennis 12 (полуфиналы) и 13 апреля (финал) и будут доступны как на сайте, так и на официальных каналах BB Tennis на YouTube, Twitch и VK.