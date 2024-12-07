Ольховский — про Тарпищева: «Теннис в России при нем получил максимум развития»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» переизбрание Шамиля Тарпищева на пост президента Федерации тенниса России (ФТР).

Отчетно-выборная конференция организации прошла в Казани. 76-летний Тарпищев был единственным кандидатом на выборах, он был избран на новый четырехлетний срок.

«К его переизбранию отношусь положительно. Я считаю, что теннис в России при нем получил максимум развития. У нас вырос уровень организации, а также появилось немалое количество высочайших мастеров. Кто-то может сказать, что наши ведущие спортсмены не так часто тренируются в России, но организация идет. У нас выросла детская школа, которая развивается с непосредственным участием Шамиля Анвяровича. Хочу лишь поздравить его с этим переизбранием», — сказал Ольховский «СЭ».

Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Он работал главным тренером и капитаном сборных СССР и России с 1974 по 2014 год. Сборные России выигрывали под его руководством Кубок Дэвиса (2002, 2006, 2021) и Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).

Денис Сафронов