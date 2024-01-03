Сегодня, 10:17
Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своем выступлении в турнире в Брисбене.
«Не буду врать, все-таки было очень весело», — написала спортсменка в своих соцсетях, добавив смеющийся эмодзи к своей записи.
26-летняя теннисистка вернулась в тур после рождения дочери. Она дошла до второго круга турнира в Брисбене, где уступила чешке Каролие Плишковой со счетом 6:3, 6:7(4), 4:6.
Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.