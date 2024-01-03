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Сегодня, 10:17

Осака — о первом турнире после рождения дочери: «Было очень весело»

Алина Савинова
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Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своем выступлении в турнире в Брисбене.

«Не буду врать, все-таки было очень весело», — написала спортсменка в своих соцсетях, добавив смеющийся эмодзи к своей записи.

26-летняя теннисистка вернулась в тур после рождения дочери. Она дошла до второго круга турнира в Брисбене, где уступила чешке Каролие Плишковой со счетом 6:3, 6:7(4), 4:6.

Осака является победительницей четырех турниров «Большого шлема» и семи турниров WTA в одиночном разряде.

Теннис
Наоми Осака
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