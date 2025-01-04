Польша обыграла Казахстан и вышла в финал United Cup

Сегодня, 08:15
Польша обыграла Казахстан в полуфинале командного турнира United Cup.
В первом матче противостояния поляк Хуберт Хуркач победил Александра Шевченко (6:3, 6:2). Затем Ига Свентек одолела Елену Рыбакину (7:6 (7:5), 6:4).
В парном матче Мая Хвалиньска и Ян Зелински победили пару Жибек Куламбаева и Александр Шевченко (6:4, 6:1).
Польша второй год подряд вышла в финал United Cup. В 2024 году польская команда уступила Германии (1-2). В этом году в решающей стадии турнира Польша сыграет либо с Чехией, либо в США.
Австралия
Объединенный Кубок. Плей-офф
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал (Сидней)
Казахстан — Польша — 3-0
Хуберт Хуркач — Александр Шевченко — 6:3, 6:1
Ига Свентек — Елена Рыбакина — 7:6 (7:5), 6:4
Парный разряд
Мая Хвалиньска/Ян Зелински — Жибек Куламбаева/Александр Шевченко — 6:4, 6:1