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Теннис

Сегодня, 15:35

Потапова не согласилась с Кафельниковым по поводу деградации российского тенниса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что российский теннис не деградирует, он находится на хорошем уровне, у спортсменов есть шансы поднять его еще выше.

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников ранее сказал, что российский теннис деградирует из-за отсутствия командных соревнований.

«Я не согласна. Думаю, что поколение, которое было раньше, всегда считает, что новое будет хуже. Это есть везде — в спорте, музыке. Если послушать наших родителей, то они скажут, что сейчас плохая музыка. Может быть, мы через 20 лет так же будем говорить. Факт, что теннис меняется, но не считаю, что в худшую сторону. Я считаю, что российский теннис сейчас на неплохом уровне, все-таки у нас в топ-50 входят достаточно много девочек, 7-8, это большой процент. Я считаю, что у нас есть все шансы стать выше, чтобы выше поднять наш теннис», — приводит слова Потаповой ТАСС.

Источник: ТАСС
Теннис
Анастасия Потапова
Евгений Кафельников

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