Потапова в двух сетах победила Кудерметову на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Россиянка Анастасия Потапова победила соотечественницу Веронику Кудерметову в матче выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

Встреча продлилась 1 час 51 минуту и закончилась со счетом — 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 28-й ракетки мира Потаповой.Она подала 2 подачи на вылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов. На счету Кудерметовой 4 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов.

Счет в противостоянии «Львов» и «Сфинксов» — 2:2.

За «Львов» под руководством Светланы Кузнецовой и Янко Типсаревича выступают Вера Звонарева, Анастасия Потапова, Виктория Томова, Карен Хачанов, Александр Шевченко и Ласло Джере. «Сфинксов» представляют Юлия Путинцева, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Адриан Маннарино, Роберто Баутиста Агут и Душан Лайович. Тренеры — Анастасия Мыскина и Николай Давыденко.