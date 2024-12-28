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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Познер назвал спортсменом года Даниила Медведева, который не выиграл ни одного титула

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер ответил на вопрос о лучшем спортсмене и главном спортивном событии 2024 года.

«Спортсмен года — Даниил Медведев. Самое значительное спортивное событие 2024 года — безусловно, состоявшиеся в Париже Олимпийские игры», — цитируют Познера «РИА Новости».

28-летний теннисист Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В этом году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.

Олимпиада в столице Франции прошла с 26 июля по 11 августа. На ней выступили 15 спортсменов из России в нейтральном статусе и с запретом на использование национальной символики, их результаты не учитывались в медальной таблице.

Иман Хелиф. Та самая боксерша из гендерного скандала на Олимпиаде — в топ-3 спортсменок года. По версии агентства из США
Источник: РИА Новости
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Теннис
Олимпиада
Даниил Медведев
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