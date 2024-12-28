Познер назвал спортсменом года Даниила Медведева, который не выиграл ни одного титула

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер ответил на вопрос о лучшем спортсмене и главном спортивном событии 2024 года.

«Спортсмен года — Даниил Медведев. Самое значительное спортивное событие 2024 года — безусловно, состоявшиеся в Париже Олимпийские игры», — цитируют Познера «РИА Новости».

28-летний теннисист Медведев закончил год на 5-м месте в рейтинге АТР. В этом году россиянин не смог выиграть ни одного турнира.

Олимпиада в столице Франции прошла с 26 июля по 11 августа. На ней выступили 15 спортсменов из России в нейтральном статусе и с запретом на использование национальной символики, их результаты не учитывались в медальной таблице.