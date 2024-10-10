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Сегодня, 14:21

Роналду заявил, что для него было честью наблюдать за карьерой Надаля

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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5-кратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы по футболу Криштиану Роналду выразил уважение теннисисту Рафаэлю Надалю в связи с завершением его карьеры.

Ранее 38-летний испанец объявил, что уйдет из спорта в ноябре по окончании розыгрыша Кубка Дэвиса.

«Рафа, это была невероятная карьера. Твоя преданность делу, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей по всему миру. Для меня было честью видеть твою карьеру и называть тебя другом. Наслаждайся отдыхом», — написал Роналду в своих соцсетях.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». В 2008 году теннисист стал олимпийским чемпионом.

Источник: Cоцсети Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Теннис
Футбол
Рафаэль Надаль

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