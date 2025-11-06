Видео
6 ноября, 17:06

Российский теннисист Мокров получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Анастасия Пилипенко

Российский теннисист Алексей Мокров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

30 апреля стало известно, что теннисист временно отстранен от участия в соревнованиях. Основанием для этого послужил положительный результат допинг-теста, проведенного во время турнира в Египте в ноябре 2024 года. В организме спортсмена был обнаружен нандролон.

Мокров не согласился с решением ITIA. На прошлой неделе он заявил в соцсетях, что в лаборатории в Монреале были допущены серьезные нарушения регламента WADA, подтвержденные международными экспертами из Швейцарии и Израиля. Он также отметил, что ITIA привлекли экспертов WADA, которые не могут считаться независимыми, а юристы агентства часто упоминали «дело Родченкова», что вызывает сомнения в их объективности. Несмотря на это, независимый трибунал ITIA решил, что Мокров не доказал непреднамеренность своего нарушения.

За свою карьеру теннисист провел 20 матчей на профессиональном уровне, из которых 15 закончились поражением. В текущем рейтинге АТР он занимает 1535-е место.

2

  • Александр Иванов

    весь спорт в России основан на допинге, как и общество - на лжи..

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нужно быть полными идиотами игруле и тренеру, что бы применять в теннисе нандролон.

    06.11.2025

