Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Результаты
ATP
WTA
«Большой шлем»
Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Допинг

Сегодня, 09:58

Рублев прокомментировал допинг-скандал с Синнером

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что его впечатляет менталитет первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который продолжает выигрывать титулы на фоне стресса после допинг-скандала.

«Такого нельзя пожелать ни одному игроку. Я не могу представить, какой стресс и переживания он испытывал все это время. Он очень хорошо справился с этим, продолжал играть на максимуме своих возможностей и по-прежнему доминировал в туре, выигрывая титулы. Это очень впечатляет», — заявил Рублев в интервью агентству Франс Пресс.

В 2024 году Синнер выиграл восемь титулов, включая US Open, Открытый чемпионат Австралии и итоговый турнир ATP. В марте того же года итальянец сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. После каждого положительного теста орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно дисквалифицировал спортсмена. Однако Синнер успешно обжаловал отстранение и продолжил играть. Однако в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требует дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

Андрей Рублев
Янник Синнер
Читайте также
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Международный день художника отметят 8 декабря
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя