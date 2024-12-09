Рублев прокомментировал допинг-скандал с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что его впечатляет менталитет первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, который продолжает выигрывать титулы на фоне стресса после допинг-скандала.

«Такого нельзя пожелать ни одному игроку. Я не могу представить, какой стресс и переживания он испытывал все это время. Он очень хорошо справился с этим, продолжал играть на максимуме своих возможностей и по-прежнему доминировал в туре, выигрывая титулы. Это очень впечатляет», — заявил Рублев в интервью агентству Франс Пресс.

В 2024 году Синнер выиграл восемь титулов, включая US Open, Открытый чемпионат Австралии и итоговый турнир ATP. В марте того же года итальянец сдал две положительные допинг-пробы на клостебол. После каждого положительного теста орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно дисквалифицировал спортсмена. Однако Синнер успешно обжаловал отстранение и продолжил играть. Однако в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое требует дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.