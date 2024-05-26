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Сегодня, 16:40

Селиваненко отреагировал на недовольство Медведева мячами на «Ролан Гаррос»

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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику Даниилом Медведевым мячей на «Ролан Гаррос».

«Комментарии в отношении мячей появляются время от времени. С практической точки зрения все турниры играются одинаково прошедшими сертификацию мячами. Дело, скорее, в том, что игроки по-разному их ощущают в зависимости от внешних условий: высоты, погоды, ветра, самого покрытия», — сказал Селиваненко «СЭ».

Открытый чемпионат Франции-2024 проходит с 26 мая по 8 июня в Париже. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Карлос Алькарас, Андрей Рублев, Энди Маррей. Рублев победил, Кудерметова и Тимофеева проиграли, матчи Алькараса и Шнайдер. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»

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