Шамиль Тарпищев: «Если Азиатские игры не дают очки рейтинга, не будем играть»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал предложение Олимпийского совета Азии, который пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в соревнованиях в Азии, включая Азиатские игры, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

— Мы и так играем везде, — приводит «РБ Спорт» слова Тарпищева. — У нас нет разницы в турнирах. Мы играем и в Азии — в Дохе, — и в других странах.

— Касаемо Азиатских игр осенью этого года. Согласитесь?

— Если они дают очки, будем играть. Не дают — не будем. У нас календарь не закрыт. Мы и так играем, нам не важно, на каком континенте. Мы смотрим, выгодно это нам или нет.

Такие турниры, как Олимпийские или Азиатские игры, не дают теннисистам очков в рейтинги ATP и WTA.