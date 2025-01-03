Тарпищев: «Пусть подача у Мостового в теннисе не лучшая, зато на задней линии двигался прилично»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что среди футболистов Александр Мостовой лучше других играет в теннис.

«Александр Мостовой. Пусть подача у него не лучшая, зато на задней линии двигался прилично. 50 лет занимая пост главного тренера национальной команды по теннису, я постоянно культивирую футбол.

Помню, как еще во времена СССР семь лет подряд проводили сборы в Цахкадзоре, и теннисисты трижды становились чемпионами по мини-футболу среди представителей других видов спорта. Частенько встречались, например, с хоккеистами и брали над ними верх», — цитирует RT Тарпищева.