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Теннис

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Тарпищев: «Пусть подача у Мостового в теннисе не лучшая, зато на задней линии двигался прилично»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что среди футболистов Александр Мостовой лучше других играет в теннис.

«Александр Мостовой. Пусть подача у него не лучшая, зато на задней линии двигался прилично. 50 лет занимая пост главного тренера национальной команды по теннису, я постоянно культивирую футбол.

Помню, как еще во времена СССР семь лет подряд проводили сборы в Цахкадзоре, и теннисисты трижды становились чемпионами по мини-футболу среди представителей других видов спорта. Частенько встречались, например, с хоккеистами и брали над ними верх», — цитирует RT Тарпищева.

Источник: RT
Александр Мостовой
Теннис
Шамиль Тарпищев
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