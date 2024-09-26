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Сегодня, 18:20

Шнайдер и Хачанов могут сыграть на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Сергей Подушкин
Обозреватель
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С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге состоится международный выставочный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», в котором примут участие известные игроки из России. Генеральный директор компании-организатора «Формула Теннис-Хоккей» Наталия Камельзон в интервью «СЭ» рассказала, кто может принять участие в турнире.

— Уровень игроков, которых мы ожидаем, надеюсь, обрадует всех любителей тенниса. Планируется участие россиян и не только россиян. Рассчитываем, что вживую увидим Диану Шнайдер, Анастасию Потапову, Юлию Путинцеву, Карена Хачанова, а также любимца петербургской публики Александра Бублика — медийного и интересного игрока. По остальным будем выдавать информацию порционно, немножечко позже. Но переговоры ведутся, и я надеюсь, что к концу октября будет объявлен полный состав турнира.

— Генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев не так давно выразил надежду, что в Петербург смогут приехать два лидера нашего тенниса — Даниил Медведев или Андрей Рублев. Это возможно?

— На счет Даниила и Андрея пока могу сказать только одно — переговоры ведутся.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. «Ведутся переговоры с Медведевым и Рублевым». Каким будет выставочный теннисный турнир в Питере?

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Диана Шнайдер

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