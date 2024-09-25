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Сегодня, 14:55

«Сильнейший состав, какой только мог быть». Тарпищев — о чемпионате России среди колясочников

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал старт чемпионат России среди колясочников.

«На чемпионате России сильнейший состав, какой только мог быть. Желающих [участвовать] очень много. Но главное, что мы, наконец, после долгих проблемных лет систематизировали процесс подготовки. У нас по колясочникам еще в предыдущем цикле были определены опорные центры: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Пермском крае, Татарстане, Тюмени и Крыму. Но той системности, которую мы приобрели, полноценно не было. Это наконец свершилось», — рассказал Тарпищев.

Организаторами турниров для теннисистов-колясочников являются Всероссийская Федерация лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Министерство спорта РФ, а также Паралимпийский комитет России. Поддержку оказывает благотворительная программа «ДоброFON».

Теннис
Шамиль Тарпищев

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