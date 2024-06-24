Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни

18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах и спортивный журналист Анна Дмитриева ушла из жизни. Ей было 83 года. Причины смерти экс-спортсменки не разглашаются.

«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг... Пустота душит. И вы знали ее», — сообщил в своем Telegram-канале известный фотограф и журналист Юрий Рост.

Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

«Сегодня ночью бабушка умерла. Она долго сражалась с болезнью, как она сражалась со всем в своей жизни. До последнего дня шутила, оставалась позитивной, была абсолютным воином», — цитирует Комарову ТАСС.

Она также добавила, что именно Дмитриева многим спортсменам помогла раскрыться на телевидении после окончания карьеры.

Дмитриева 18 раз становилась чемпионкой СССР, 5 раз — в одиночном разряде (1959, 1961-1964), 9 — в парном (1958-1964, 1966, 1967), 4 — в смешанном (1959, 1961, 1962, 1964), 12 раз выигрывала турниры под эгидой Международной федерации тенниса в одиночном разряде, 13 — в парном. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы.

В 1969-1973 годы она была тренером ДСО «Динамо». Спортивную карьеру завершила в 1969 году.

С 1975 года Дмитриева начала работать спортивным комментатором, а в 1993 году перешла на телеканал НТВ. С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».